Palaemon serratus, la crevette bouquet ou bouquet commun, est une des nombreuses espèces de crevette qu’on trouve chez nos poissonniers, mais elle a comme caractéristique, comme la crevette grise de nos côtes, d’être surtout européenne.

Vous savez que du côté du vaste monde de la crevette, nommée souvent de par chez nous erronément "scampi" dès qu’elle atteint une certaine taille, on a le plus souvent affaire à des bêtes d’élevage pas durable qui viennent d’Asie, ou d’espèces sauvages tout aussi lointaines, et nous en sommes très friands. C’est parce que j’ai lu quelque part qu’un restaurant proposait des "bouquets de scampi" que je me suis énervé tout seul devant mon écran contre ce grand n’importe quoi. Sur le scampi qui n’en est presque jamais un, je m’énerverai un autre jour, le sujet d’aujourd’hui c’est le bouquet.

Le bouquet, on dit LE, ou la crevette bouquet, c’est cette crevette le plus souvent vendue déjà cuite, qu’on pourrait appeler crevette rose vu qu’elle est rose. Mais c’est un peu comme la crevette grise que l’on appelle crevette grise même quand elle est rose puisque la crevette grise est toujours vendue cuite, donc rose, cette crevette rose, qui est très rose, est en fait, grise, quand elle est fraîche, voire, vivante. Je n’ai encore jamais fait l’expérience de les cuire moi-même, j’ai largement le temps, du moins, je vais le trouver, mais en tout cas, une bonne crevette bouquet, cuite, à l’apéro, c’est juste très plaisant, j’ai presque envie de dire que ça m’excite plus que le homard en belle-vue, si tant est que la mayo soit bonne.

Une mayo, oui mais laquelle ? Maison, avec un rien de moutarde au démarrage, une pointe de vinaigre de cidre, de l’huile, bien sûr, sinon ce n’est pas de la mayo, mais si vous voulez vous ruiner la journée avec une mayo au yaourt, faites, beaucoup, beaucoup de citron, une ponte de piment et hop.

Des variations un peu ringardes : avec un avocat et de la sauce cocktail, mais oui on peut. Imagine, la crevette est vraiment bonne, l’avocat est mûr, la cocktail est maison et au vrai whisky. Cocktail de crevettes bouquet pamplemousse, ça reste imaginable. Et pour finir, pourquoi pas le bouquet cuit, avec la même sauce que les crevettes crues à la thaïe. Sauce poisson, sucre, citron vert, piment.