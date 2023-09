La crème des chocolatiers belges vient d’être élue !

Amateurs de carrés noirs et autres bouchées pralinées, ceci devrait vous ravir ! Pour la huitième fois, le Gault&Millau Chocolat 2024 a présenté sa sélection des meilleurs chocolatiers dans son guide annuel dédié aux personnalités faisant vibrer la planète chocolat. Voici le palmarès des artisans qui vous feront fondre de plaisir, assurément…

"Cette année, ce ne sont pas moins de 128 chocolatiers de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg qui ont été sélectionnés. Ces chocolatiers représentent plus de 183 adresses de magasins. Comme toujours, la sélection s’est faite sur la base de plusieurs dégustations anonymes et objectives." Il s’agit donc d’une sélection non exhaustive et exclusive des meilleurs chocolatiers sur la base de diverses dégustations à l’aveugle. Le nombre de chocolatiers restant, observe-t-on, en constante progression, tant quantitative que qualitative. "C’est un signe positif et prometteur et une bonne nouvelle pour ce secteur (à ce jour, toujours dominé par les géants de l’agro-industrie)." A ce titre, les chocolatiers sont en effet de plus en plus nombreux à afficher une prédilection pour le chocolat d’origine. Comprenez, un sourcing de la fève à la tablette faisant du terroir l’un des principaux enjeux de leur travail. "Ce sont précisément ces propriétés très diverses, liées au terroir, qui font du chocolat un produit merveilleux, varié et distinctif avec lequel le chocolatier peut se donner à fond pour le plus grand plaisir de ses clients".

Chocolatier de l’année 2024 pour la Flandre

Chocoladehuis Boon, Hasselt

"La maîtrise technique et la créativité du chocolatier Patrick Mertens et de son épouse Inge Lijnen ont fait couler beaucoup d’encre depuis qu’ensemble, ils ont créé en 2005 “Chocoladehuis Boon”. L’assortiment large et richement varié permet aux amateurs de chocolat classique de trouver leur bonheur, néanmoins, ceux qui apprécient l’originalité et la découverte de nouvelles associations de goûts ne sont pas délaissés pour autant. La maison Boon jouit d’une solide réputation en matière de conception de chocolat sur mesure tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Des créations très remarquées qui embellissent fréquemment les vitrines des magasins et boutiques de luxe les plus renommées. Dans le même esprit de création unique et accessible à tous, le duo a imaginé un original coffret en forme de boîte de pâtisserie contenant quatre parfums de bouchées chocolatées fourrées de fruits. Une nouvelle preuve que Patrick Mertens ose sortir des sentiers battus en transformant une délicieuse spécialité limbourgeoise en un plaisir coupable. On ne peut que s’émerveiller de voir le patrimoine culinaire s’enrichir d’une telle créativité."

Chocolatier de l’année 2024 pour Bruxelles

Yasushi Sasaki, Bruxelles

"Yasushi Sasaki fait partie des meilleures références de la capitale en matière de gourmandises. Personne ne reste indifférent au raffinement de ses chocolats compte tenu de la précision bien japonaise qu’il apporte à la réalisation de toutes les douceurs qui garnissent le comptoir de sa boutique. Yasushi Sasaki fait partie de ces chocolatiers obstinés par l’importance des saveurs. Il utilise divers chocolats d’origine pour réaliser ses enrobages comme ses ganaches toutes d’une grande élégance. Ce véritable magicien des arômes – qui se lancera prochainement dans la production bean-to-bar – a convaincu notre jury qui le proclame Chocolatier de l’Année pour Bruxelles."

Chocolatier de l’année 2024 pour la Wallonie

Legast, Braine-le-Comte

"C’est en compagnie de son épouse Patricia Forero que Thibaut Legast s’est lancé dans la production de chocolat bean-to-bar (ndlr: de la fève à la tablette) depuis plusieurs années. Pour le vingtième anniversaire de la maison, le chocolatier a déménagé toute sa production pour disposer d’un outil encore plus performant comme d’un magnifique second point de vente où sont mis en valeurs ses produits. C’est avec des fèves sélectionnées rigoureusement en Amérique du Sud par son épouse qu’il compose des tablettes et des pralines d’exception qui ont été reconnues sur le plan international par de nombreux prix. L’intensité et l’authenticité de ces chocolats ont également touché notre jury, celui-ci le désigne Chocolatier de l’Année 2024 pour la Wallonie."

La découverte de l’année 2024 pour la Belgique

Belle et Chocolat, Loyers

"Louise Gérard voue une réelle passion pour le chocolat depuis sa tendre enfance. Après des études de designer industriel, elle entre en stage chez Benoît Nihant où elle découvre le bean-to-bar et les multiples enjeux du métier en matière d’éthique et de durabilité. La pandémie et la relance économique qui s’en sont suivies lui ont permis de structurer son projet et c’est depuis octobre 2022 qu’elle commercialise – via son site internet et chez quelques partenaires – de magnifiques tablettes et pralines découvertes dont elle assure la production aux Ateliers de Bossimé. Dans les semaines à venir Belle et Chocolat ouvrira un point de vente au centre de Namur."

Le Guide des Chocolatiers 2024 sur shop.gaultmillau.be ​. La sélection complète est en ligne sur gaultmillau.be et sur chocolatierpatissier.be.