La CREG s'oppose à la sortie du nucléaire et plaide pour un "changement de paradigme"

Pour réduire cette dépendance, la commission plaide pour "des stratégies qui évitent tant que possible la demande en gaz naturel et garantissent l'approvisionnement". Mais cela prend du temps, "encore plusieurs décennies" si les décideurs optent pour la voie de sources énergétiques non gazeuses et de l'efficacité énergétique, selon le journal.

En affirmant que "la Belgique ne peut pas augmenter sa dépendance au gaz naturel pour la production d'électricité", la CREG estime qu'il est préférable de ne pas construire de nouvelles centrales au gaz, poursuit De Morgen.