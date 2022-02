La CREG, à quoi sert-elle ?

Cela fait 22 ans que la CREG, la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz est en place. C’était le 10 janvier 2000. La Belgique se devait alors de respecter les directives du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne. Avec la décision de libéraliser les marchés de l’électricité et du gaz, il fallait un organisme fédéral de régulation de ces marchés en Belgique. Cet organisme devait être indépendant et impartial vis-à-vis de toutes les parties prenantes du marché de l’électricité et du gaz tels que les fournisseurs, les distributeurs ou les gestionnaires de réseaux.

La CREG a ainsi reçu une double mission. D’abord, elle doit veiller au respect de la concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz. Ensuite, en tenant compte de l’intérêt des consommateurs, elle veille à ce que les marchés de l’électricité et du gaz visent l’intérêt général et à ce qu’ils cadrent avec la politique énergétique du pays. La CREG est aussi là pour conseiller les autorités publiques. Elle rend des avis aux pouvoirs publics sur l’organisation et le fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz.