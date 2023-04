La créativité dans l’animation japonaise s’essouffle-t-elle ?

M. Maruyama a contribué à donner naissance à des centaines de séries et films d’animation, dont la saga de boxe "Ashita no Joe", le film médiéval-fantastique "Ninja Scroll" (1993) ou encore le drame historique "Dans un recoin de ce monde" (2016), acclamé par la critique.

Sa stratégie a toujours consisté à exercer son influence pour promouvoir des réalisateurs qui méritaient selon lui d’être reconnus, explique à l’AFP Masahiro Haraguchi, un spécialiste de l’histoire de l’animation japonaise.

De Mamoru Hosoda ("Summer Wars", "La Traversée du Temps") à Satoshi Kon ("Perfect Blue", "Paprika") en passant par Sunao Katabuchi ("Dans un recoin de ce monde"), beaucoup des plus grands noms de l’animation japonaise ont d’abord travaillé sous sa tutelle, rappelle ce chercheur.

"La magie" de M. Maruyama a consisté à faire grandir ces réalisateurs sans pour autant les dénaturer, résume M. Haraguchi. "Je n’ai pas de talent particulier", estime l’intéressé, assurant en plaisantant ne s’occuper "que de la cuisine et du nettoyage des toilettes".

Mais chaque studio d’animation qu’il a créé et supervisé – Madhouse, MAPPA et M2 – porte sa marque. Leur première lettre commune "M" n’est pas qu’une allusion à son nom, mais aussi à son "masochisme" dans le travail, confie M. Maruyama dans un large sourire.

"Plus un projet est difficile, douloureux, accablant, plus ça me motive", lance-t-il, espérant rester impliqué "aussi longtemps que mon corps et mon esprit me le permettront". Il a organisé l’an dernier ses propres fausses funérailles joyeuses, le visage peint en blanc comme un fantôme pour amuser ses amis et collègues. "Je me suis dit à ce moment-là : + J’ai eu une bonne vie + ".