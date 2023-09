La création de nouvelles places d’accueil pour les demandeurs d’asile pourrait-elle entraîner un appel d’air ?

Par ailleurs, on ne peut pas non plus affirmer que les conditions de vie des Belges attirent particulièrement les étrangers. "Notre système de sécurité sociale n’est pas si différent du système hollandais ou français, des pays qui accueillent beaucoup de demandeurs d’asile par moments", ajoute Sotieta Ngo, directrice du Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers). "Ce n’est pas spécifiquement la Belgique qui attire le plus, ce sont les pays fondateurs de l’Union européenne. Les pays les plus riches. Et ça, on le constate aussi avec les travailleurs et étudiants étrangers."

"Les deux critères les plus importants dans le choix de la destination de la migration", reprend Marie Doutrepont, "c’est la présence d’une diaspora et la possibilité de trouver un emploi."