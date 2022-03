La "coxarthrose" : l’arthrose de la hanche qui touche 10% de la population

L'arthrose est une pathologie plus fréquente chez les personnes âgées entre 65 et 75 ans. 10% de la population est touchée. C'est moins que les autres zones telles que l'arthrose du genoux, du dos ou de la main, mais la hanche est une localisation plus importante parce qu'elle permet le mouvement de la jambe et donc, il y a des répercussions sévères.

Si on se trouve avec des symptômes d'arthrose et des douleurs de la hanche, mais une radiographie normale, on ira vers d'autres examens telle qu'une IRM, par exemple. Mais généralement, grâce à la radiographie, on voit l'apparition d'arthrose avant de ressentir les symptômes. La médecine n'est pas encore capable de reproduire du cartilage et il n'existe pas de médicaments miracle contre l'arthrose. Il existe cependant des anti-douleurs, à utiliser avec parcimonie. La première ligne de traitements de la coxarthrose sont : l'adaptation de la marche, la perte de poids et surtout, la rééducation et l'activité physique, qui permettra de remuscler les muscles autour de l'articulation et de rendre la marche moins douloureuse.

