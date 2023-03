La cowgirl fait son retour dans la mode mais en version chic et cosy.

On l'a vu, il ne s'agit pas de faire l'apologie du look de la cowgirl mais de le mixer à l'esthétique côtière. Retour dans les Hamptons donc pour s'intéresser au dressing de notre mamie chic. Et là, c'est le lin qui domine les tendances. Matière naturelle, éco-responsable et confortable, il se décline en robes, chemises et autres T-shirts et se porte de la façon la plus décontractée qui soit, blanc de préférence.

Et pour compléter cette panoplie douce et légère, un brin estivale, on y ajoute des pièces en crochet (maillots de bain, robes, jupes, tops) à porter en version ultra colorée ou au contraire dans des teintes neutres, ainsi que des cardigans légers.

Côté accessoires, on mise sur des bijoux faits à partir de coquillages ou de pierres colorées, des paniers en osier et des lunettes oversize.