La Covid-19 a toujours été une question d’argent pour John Dolmayan (System Of A Down)

Ce 27 février, le batteur a partagé un meme sur Instagram dans lequel le Covid-19 est associé à un Pokémon. Il commente à ce sujet : "Et juste comme ça, le Covid va lentement disparaître. C’est, et ça a toujours été, une question d’argent, le COVID était une question d’argent, l’Ukraine est une question d’argent. Les ressources sont synonymes de richesse, de stabilité et de pouvoir. Il y a une partie d’échecs jouée par ceux qui sont dans les vraies positions de pouvoir et nous aimerions penser que nous en sommes les pions, mais la vérité est que nous ne sommes même pas sur le plateau".

John Dolmayan s’était précédemment exprimé au sujet des vaccins. Il a par ailleurs été critiqué pour ses opinions sur le mouvement Black Lives Matter et son soutien à Donald Trump. Le batteur de System of a Down a également déclaré que certaines personnes ne veulent plus travailler avec lui à cause de ses opinions.