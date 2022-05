La couveuse de Job In a 20 ans et plusieurs centaines de créations d’entreprises à son actif

La couveuse d’entreprise de Job In fête ses 20 ans. Elle facilite la création d’entreprises pour les demandeurs d’emploi en limitant leurs risques par rapport aux allocations de chômage. Et en 20 ans, ce sont plusieurs centaines d’entreprises qui ont pu être créées.

" La couveuse, c’est la possibilité de tester son projet en vrai, en taille réelle, en gardant ses allocations ou de chômage, ou de CPAS, pour les demandeurs d’emploi, et aussi de bénéficier d’un accompagnement spécifique pendant la phase test, et ainsi de profiter d’une sécurité sociale et financière ", explique Delphine Marischal, chargée de communication chez Job In.

" En 20 ans, ce sont 708 personnes qui ont bénéficié de tests en couveuse, et 63 pc d’entre elles ont créé leur entreprise suite au test. Pas mal d’entre elles sont toujours en activité et appliquent toujours les conseils dont elles ont bénéficié pendant tout l’accompagnement Job In ", détaille-t-elle encore.