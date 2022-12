La couverture lestée, la bonne option pour un sommeil de plomb ?

Elles ne sont pas encore très répandues, mais les couvertures lestées sont une des nouvelles tendances dans le monde de la literie.

Des couvertures plus lourdes que les couettes habituelles (comptez 10% du poids de la personne) avec, selon certains, la promesse de mieux dormir. Mais est-ce vraiment le cas ? La couverture lestée est-elle la solution pour un sommeil de plomb ?

Certains sont en tout cas convaincus. C’est notamment le cas de Véronique qui dort sous une couette d’un poids de 7 kg : "Je me suis réveillée bien plus reposée que d’habitude. Je me suis rendu compte que je tenais en main un outil en or pour passer de meilleures nuits", explique-t-elle.

Pour Mathieu Hein, responsable du laboratoire du sommeil de l’hôpital Erasme, dormir sous une couverture lestée peut avoir des avantages pour certaines personnes. "Le but recherché est de stimuler certains récepteurs pour agir sur certains neurones et qui pourraient avoir une action apaisante, notamment au niveau du cerveau où se trouve la glande qui produit de la mélatonine", explique le professeur. "Cela peut avoir un effet positif pour certaines personnes. Mais au niveau actuel des connaissances scientifique, il est difficile de recommander ça au grand public de manière systématique", conclut-il.