La couturière nivelloise qui tuait ses enfants

La tâche de maître Scheyven était mission presque impossible : cinq ans plus tôt, Léonide, couturière à Nivelles, était déjà passée devant cette même cour d’assises. Et déjà pour avoir tué son nouveau-né. Jugée non coupable de tentative d’homicide, elle avait été condamnée à 15 mois de prison. Pour homicide par imprudence. Et puis, cette fois-ci, l’enchaînement des faits était lourd : Léonide Lejeune avait tenté de tuer Antoinette en septembre 1859 et elle y était parvenue trois mois plus tard, en asphyxiant la petite.