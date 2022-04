En 2021, la course sprint rapportait trois points au vainqueur, deux au deuxième et un petit point au troisième.

Cette année, les huit premiers seront récompensés : de huit points pour le vainqueur, à un point pour le huitième. Dans cette saison jusqu’ici très ouverte derrière les Ferrari (neuf des dix équipes ont déjà marqué des points), ce changement pourrait avoir son importance, car un GP pourrait rapporter au total 34 points, et plus 26 : 25 pour la victoire finale, 1 pour le tour le plus rapide, et 8 pour le vainqueur du Sprint. Et sachant qu’on aura trois Sprints cette saison, à Imola, en Autriche et au Brésil, ça fait jusqu’à 24 points à aller chercher.