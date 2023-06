La course du temps sur 100 visages Hans-Peter Feldmann / 100 Jahre à la Fondation A

Pendant 4 années, de 1994 à 1997, Feldmann photographie des parents, des amis, des connaissances, pour arriver à créer cette nouvelle collection. Dans un souci de relative neutralité, les personnes posent sans affectation dans leur cadre de vie. On pense inévitablement au projet monumental d’August Sander "Hommes du XXe siècle" qui retrace tous les types d’individus vivant en Allemagne dans l’entre-deux-guerres. Bien sûr, le temps est assassin, comme le chante Renaud, et ce sont ses outrages qui nous sautent d’abord aux yeux et à la figure : la peau lisse qui se flétrit, les cernes, les lunettes qui apparaissent vers la cinquantaine, l’embonpoint, les calvities et les cheveux gris, les cannes et les regards égarés. Mais on voit aussi apparaître les traits de personnalité (surtout les enfants et les adolescents) sur le visage, dans l’attitude corporelle, les vêtements et le décor quotidien. On s’imagine l’artiste dépenaillé, l’intello devant sa bibliothèque, la petite dame à l’arrosoir (un rare accessoire), le psy ?, le fils de bonne famille en chemise blanche et gilet sans manches, l’écolo en t-shirt floqué "station de recherche des îles Mingan"… Aucun doute, on est bien dans une typologie de la classe moyenne et supérieure blanche allemande des années 90. Et immanquablement, on s’approprie à notre tour ces visages à la recherche de correspondances avec notre cercle de proches, de voisins, de connaissances.