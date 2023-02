La course de pigeons : une pratique démodée ?

Tel que rappelé par “Une course, des pigeons et des millions” dans ses premières minutes, la colombophilie est une pratique qui part d’un principe des plus simples : on lâche le pigeon à 600 kilomètres de son colombier pour rentrer le plus vite possible. Si la manière dont il parvient à rentrer chez lui demeure une énigme, ce sport attire un grand nombre de participants, généralement d’une classe bien supérieure et avec beaucoup de moyens à investir. Cela marque un changement par rapport à sa pratique originelle, comme le fait remarquer Paul Smith, un éleveur de pigeons voyageurs :