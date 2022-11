La course contre la montre de Romelu Lukaku a commencé : faut-il s’inquiéter ?

C’est le genre de mauvaise nouvelle qu’on ne voulait pas lire. Quelques jours, seulement, après avoir signé son grand retour après une blessure aux ischios, Romelu Lukaku a fait une rechute qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant un certain temps. Combien de temps ? C’est évidemment la question, à moins de trois semaines du Mondial. Faut-il s’inquiéter ? On tente de faire le point.

Une chose est sûre, comme souvent dans ces cas-là, les différents camps ne sont pas particulièrement loquaces. Probablement pour ne pas aller trop vite en besogne et se préserver d’une éventuelle mauvaise nouvelle. Selon les dernières informations, Lukaku souffrirait en tout cas d’une élongation à la cuisse gauche, encourue à l’entraînement.

Kristof Sas, le médecin des Diables Rouges, a, lui, juste laconiquement communiqué, expliquant que "c’était évidemment un coup dur pour le joueur, son équipe et les Diables rouges mais que tout n’était pas encore perdu."

En d’autres termes que Romelu Lukaku n’était pas encore out pour le Qatar et que la course contre la montre avait définitivement commencé. Rien que ça, c’est en soi déjà une bonne nouvelle au vu de l’importance de Big Rom à la pointe de l’échiquier de Roberto Martinez.