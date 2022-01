La course aux prix hollywoodiens a commencé

Les trois films ont été sélectionnés par les syndicats des réalisateurs, des producteurs et des scénaristes, ce qui en fait du même coup des candidats probables pour les Oscars aux côtés des favoris "Belfast" et "The Power of the Dog" qui ont aussi reçu plusieurs nominations.

Les différents syndicats professionnels d’Hollywood décernent tous les ans leurs prix, récompensant les œuvres les plus méritantes à leurs yeux et traçant souvent le chemin vers les Oscars, récompenses phares qui clôturent traditionnellement la saison.