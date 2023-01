La course aux César 2023 lancée mercredi, avec les nominations

Autre réalisateur très remarqué cette année : Dominik Moll et sa Nuit du 12, présenté à Cannes. L’auteur de Harry, un ami qui vous veut du bien (César du meilleur réalisateur en 2001) pourrait revenir sur le devant de la scène avec cette enquête sur un féminicide qui en dit autant sur le crime que sur le machisme dans la police.

Les membres de l’Académie n’oublieront probablement pas non plus une cinéaste à l’œuvre très exigeante : Alice Diop et son Saint-Omer, avec Kayije Kagame et Guslagie Malanda, encensé par la critique internationale et qui représente la France dans la course aux Oscars.