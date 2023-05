La course au titre bat son plein en Pro League : "Avantage à l’Antwerp qui a frappé un grand coup face à Genk"

Dans l’Instalive de La Tribune ce lundi, nous avons débriefé un week-end foot important aux deux niveaux des play-offs. Avec le gros coup de l’Antwerp en Champion’s Play-offs et la mauvaise opération du Standard en Europe Play-offs. Vincent Langendries est convaincu du fait que l’Antwerp a frappé un grand coup et a les cartes en mains pour remporter le titre en fin de play-offs.

"La couronne a changé de tête pour rester dans l’actualité. Je ne parle pas de Charles III mais de la Pro League. La couronne est sur la tête des Anversois et c’est quand même un changement notable. C’est depuis la mi-octobre que l’Antwerp n’avait plus occupé la première place du classement. Et je pense qu’elle la retrouve à un bon moment avec ce match gagné de haute lutte face au Racing Genk."

Le calendrier serait plutôt en faveur des Anversois selon Vincent :"Quand on regarde le calendrier, on peut déjà avoir une petite explication, en tout cas une tentative de boule de cristal. L’Antwerp va jouer deux fois en match aller-retour contre le Club Bruges. Certains pensent que le FC Bruges risque d’être démobilisé parce qu’il n’a plus rien à gagner. Et jouer deux fois le Club Bruges c’est plutôt bien pour l’Antwerp, d’autant que le premier match aura lieu à domicile. Imaginons un six sur six de l’Antwerp contre Bruges, pendant ce temps-là Genk et l’Union se rencontrent deux fois. Je dirais quand même avantage à l’Antwerp, même si l’avantage d’un jour ne sera peut-être pas celui du lendemain. Les Anversois ont marqué un gros coup au bon moment dans leur match contre Genk."

Le suspense tiendra jusqu’au bout, mais les prochains matches seront une bonne indication : "La journée trois et la journée quatre n’attribueront pas le titre de champion de Belgique mais celui qui en sortira vainqueur aura fait un énorme pas."