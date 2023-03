La course à pied pour débutants : un programme de 12 semaines pour une remise en forme en douceur

Avec l’arrivée de la belle saison, beaucoup de personnes veulent se mettre au sport et notamment à la course à pied. Si vous faites partie de ces personnes et que vous envisagez de vous mettre au jogging, voici ce qu’il vous faut avec le programme je cours pour ma forme.

Le programme s’étale sur 12 semaines, pour vous apprendre à courir, à raison de 3 entraînements par semaine dont 1 encadré par un coach.

On commence par le niveau 1, pour les débutants avec l’objectif d’attendre les 5 km. Viennent ensuite les niveaux 2 de 5 à 10 km et niveau 3 pour les coureurs qui ont plus l’habitude et qui savent courir plus de 10 km.

En suivant ce programme, vous pourrez pratiquer le jogging en toute sécurité et profiter des bienfaits de cette activité sportive.

Plus d’infos et inscriptions : www.mc.be