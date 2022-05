La Cour suprême des États-Unis s'apprête à annuler le droit à l'avortement, révèle une fuite inédite de documents

L'une des pires décisions de l'histoire moderne

Des responsables démocrates ont dénoncé l'éventuelle décision. Elle constituerait "une abomination, l'une des pires, et plus dommageables, décisions de l'histoire moderne", ont estimé dans un communiqué conjoint la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer.

"Si ces informations sont justes, la Cour suprême est prête à infliger la plus forte restriction des droits des cinquante dernières années — pas seulement aux femmes mais à tous les Américains", ont averti Mme Pelosi et M. Schumer.

"Soyons clair: c'est un avant-projet. Il est scandaleux, sans précédent mais pas final : l'avortement reste votre droit et est encore légal", a tweeté l'organisation Planned Parenthood qui gère de nombreuses cliniques pratiquant des avortements.

Plusieurs élus démocrates ont estimé qu'il confirmait "l'urgence" de graver le droit à l'avortement dans la loi. "Nous devons protéger le droit à choisir et inscrire Roe V. Wade dans la loi", a tweeté la sénatrice Amy Klobuchar.

Une proposition en ce sens a été adoptée par les représentants mais est enlisée au Sénat à cause de la féroce opposition des républicains.

Ces derniers ont au contraire salué une victoire très attendue. "C'est la meilleure et la plus importante nouvelle de notre vie", a commenté la représentante Marjorie Taylor Green et son confère Josh Hawley a appelé la Cour à publier "dès maintenant" son arrêt.