La Cour suprême des États-Unis envisage d'abolir le droit à l'avortement selon Politico

"Il est temps d'écouter la Constitution et de renvoyer la question de l'avortement aux représentants du peuple", a écrit le juge Alito dans la déclaration, qui n'est pas encore définitive.

Selon Politico, quatre autres juges de la Cour suprême, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, sont d'accord avec leur collègue et voteront avec lui. Trois juges progressistes, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan, rédigent une opinion dite dissidente. On ne sait pas comment le président de cette cour de neuf membres, le conservateur John Roberts, compte voter.