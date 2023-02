La cour du travail de Bruxelles ouvre des chambres de conciliation

"Les parties prenantes sont libres de prendre part à cette conciliation. Elles ne sont pas forcées de le faire", explique Marc Dallemagne. "Nous garantissons que ces affaires seront traitées dans des délais très courts et que la procédure sera strictement confidentielle. Un conseiller prenant part à une séance de conciliation ne traitera pas ultérieurement du fond de l'affaire, et tout ce qui sera évoqué lors de la tentative de conciliation restera confidentiel".

Une tentative de conciliation qui échoue n'affectera pas non plus la rapidité avec laquelle l'affaire pourra ensuite être entendue sur le fond, a ajouté le président. "Avec ces chambres de conciliation, nous souhaitons améliorer notre service et répondre aux besoins existants. Si elles permettent de réduire les délais de traitement des affaires, c'est un plus."