"La cour des grands" de Cathy Min Yung, au Studio 12 à Louvain-La-Neuve jusqu’au 28 janvier

"La cour des grands" nous invite dans le quotidien des éducateurs scolaires.

Ceux que l’on appelle communément les pions sont des surveillants, mais aussi les accueillants, les remplaçants, les confidents, et les observateurs de cette micro-société qu’est la cour de récré. Le spectacle de Cathy Min Yung est né d’un constat : on ne parle jamais des éducateurs et pourtant ils sont indispensables. Depuis la crise sanitaire ils sont l’un des éléments importants du maillage scolaire, et pourtant constate l’auteur, ils n’ont jamais été pris en compte dans les média. Jamais leur fonction n’a été citée. Ce sont les oubliés du cadre scolaire.

Sans être noir, le texte aborde les thèmes de la maltraitance, de la négligence de certains parents, les retards du matin, l’expulsion des sans papiers, dont les éducateurs scolaires sont les premiers témoins.

Rencontre avec Cathy Min Yung…

"La cour des grands", au Studio 12 à LLN, jusqu’au 28 janvier