La Cour des Dames : du terroir local plein l’assiette

Située dans un écrin de verdure, cette grange du 18ème siècle entièrement rénovée, se veut être un lieu de connexion. Un lieu où vous reconnecter d’une façon ou d’une autre avec la saveur primaire des produits du terroir local.

Avec une magnifique salle de fêtes, des ateliers dédiés aux artisans ou encore un espace business, sans oublier son restaurant, La Cour des Dames est un lieu d’échanges et de partages attaché à ses valeurs : un circuit court, une agriculture raisonnée et des producteurs valorisés.

En décembre 2021, le restaurant fait son entrée dans le guide Gault et Millau…