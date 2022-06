La Cour des comptes étrille la formation de base des inspecteurs de police

Le système actuel de formation de base des inspecteurs de police ne permet de répondre correctement aux besoins de la police, estime la Cour des comptes dans un rapport rendu jeudi.

Cette formation, commune aux polices fédérale et locales, est dispensée par dix écoles agréées et subventionnées pendant 12 mois. Elle repose sur un volet théorique et un autre pratique sous la forme d'un apprentissage dans un service de police.

Un constat critique

La Cour dresse quelques constats critiques : effectifs formés inférieurs aux attentes, délais de mise à disposition du personnel insuffisamment suivis, manque d'homogénéité dans la formation, etc.

Elle pointe aussi du doigt un défaut de vision stratégique à long terme pour développer cette formation policière malgré des évaluations régulières qui soulignent la nécessité d'une harmonisation et d'une meilleure réponse aux besoins du terrain.

La coordination (...) est insuffisante pour garantir l'homogénéité et la cohérence de la formation de base

L'encadrement et le contrôle de qualité des formations ne sont que très peu mis en œuvre, souligne également le rapport. La cellule qui s'en chargeait n'existe plus et dans les faits c'est essentiellement l'Académie de police qui s'en charge... Or, elle est une des écoles soumises au contrôle. La répartition des formateurs entre écoles n'a quant à elle plus été revue depuis 2002 et la police fédérale n'a pas de vue sur les qualités pédagogiques et didactiques du personnel enseignant.