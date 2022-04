La Cour des Comptes épingle le soutien de la Wallonie aux déplacements quotidiens à vélo

Entre 2016 et 2019, des subventions facultatives destinées à la réalisation d'aménagements de mobilité douce ou active ont été accordées aux communes sélectionnées pour près de 30 millions d'euros. Constats de la Cour: "les critères de sélection ne garantissaient pas une procédure objective, certains projets subsidiés ne répondaient pas aux critères de qualité fixés, et surtout la pertinence de ces projets et leur impact sur le transport modal n'étaient pas établis".

Quant à l'appel à projets 'Wallonie cyclable 2020', qui a retenu 116 communes pour un subventionnement total de 61 millions d'euros, il n'offre "pas la garantie que les investissements les plus efficients seront réalisés, ni d'assurance raisonnable de faire les investissements les plus aptes à rencontrer l'objectif d'amélioration de la part modale du vélo pour les déplacements quotidiens", analyse la Cour.

Une série de recommandations

En marge de son rapport, celle-ci formule une série de recommandations appelant notamment à intégrer les différents réseaux (Ravel, routes régionales et voiries communales) lors de la planification des investissements et à définir les tronçons stratégiques clés devant être aménagés indépendamment du gestionnaire de la voirie concernée.

Elle plaide également pour la mise en place d'un système centralisé, pérenne et fiable de collecte des informations; pour la concentration de l'essentiel des moyens sur des tronçons jugés prioritaires et pour la structuration de la stratégie cyclable dans un décret "dans le cadre plus global de la politique de la mobilité et de la sécurité routière en Wallonie".