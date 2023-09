La Cour de Justice de l’UE statue que Frontex ne doit pas indemniser les réfugiés syriens refoulés

L’Agence européenne de surveillance des frontières Frontex ne doit pas verser d’indemnités aux réfugiés syriens refoulés depuis la Grèce vers la Turquie, a décidé la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans un arrêt rendu mercredi.

Selon la Cour, Frontex ne peut être tenue responsable des dommages subis par les réfugiés refoulés en Turquie. L’Agence a seulement pour mission d’apporter un soutien technique et opérationnel aux États membres. Ces derniers sont en revanche seuls compétents pour apprécier le bien-fondé des décisions de retour et examiner les demandes de protection internationale, estime la CJUE.

Par ailleurs, la Cour estime que "le préjudice matériel et moral allégué, tenant, d’une part, aux dépenses de location et d’ameublement en Turquie, aux frais de passeurs engagés pour se rendre en Irak et aux dépenses liées à la vie quotidienne dans ce pays ainsi que, d’autre part, au sentiment de peur et de souffrance lié à leur voyage extrêmement difficile et périlleux vers l’Irak, ne saurait être considéré comme découlant directement du comportement reproché à Frontex."

Le recours avait été introduit par les réfugiés arrivés en 2016 sur l’île grecque de Milos. Ceux-ci vivent désormais en Irak.