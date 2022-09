La cour d’appel de Bruxelles enjoint l’État belge à rapatrier Nizar Trabelsi des Etats-Unis

Elle a également ordonné l’indemnisation de Nizar Trabelsi pour ses années de détention aux États-Unis, passées et à venir, à hauteur de 10.000 euros par an. Elle a aussi ordonné à l’État belge d’indemniser Nizar Trabelsi pour l’incapacité permanente subséquente à son extradition illégale et à prendre en charge ses frais médicaux. Enfin, elle a contraint l’État à solliciter le retour de Nizar Trabelsi sur le territoire belge.

"Pour mettre effectivement fin à la détention inhumaine de Nizar Trabelsi, il existe une solution simple suggérée par les juges américains", ont commenté les avocats de Nizar Trabelsi, Me Dounia Alamat et Me Christophe Marchand. "Il suffit que le ministre de la Justice confirme enfin officiellement que son extradition a été refusée pour les faits déjà jugés en Belgique. Cette confirmation, seule conforme au droit, mettrait fin aux poursuites américaines et redonnerait à Nizar Trabelsi l’espoir de revoir un jour la lumière du jour."