La Coupe du Roi contre une D4, un tournant dans la saison d'Eden Hazard ?

Voir Eden Hazard au coup d’envoi d’une rencontre avec le Real Madrid, cela n’arrive pas bien souvent. Cela ne s’est produit que deux fois cette saison sous les ordres de Carlo Ancelotti. Une fois en Liga et une fois en Ligue des Champions pour le Brainois qui renseigne toujours un temps de jeu famélique (6 matches, 229 minutes jouées).

Ce mardi en Coupe du Roi, l’ancien capitaine des Diables rouges devrait avoir une opportunité de s’illustrer d’avantage aux yeux du coach italien. Sur le banc pendant toute la rencontre face à Valladolid vendredi dernier, le N°7 madrilène fait en effet partie de la liste de 20 joueurs retenus pour affronter la modeste équipe de Cacereno (D4 espagnole) en 1/16es de finale de Coupe.

Et au vu des joueurs sélectionnés, on imagine mal comment l’ailier belge pourrait être absent du onze de base. Carlo Ancelotti a en effet décidé de se passer de plusieurs cadres pour ce déplacement abordable sur le papier. Ainsi Thibaut Courtois est laissé au repos au même titre qu’Alaba, Mendy, Carvajal, Modric, Kroos, Vinicius et Benzema.