La coupe du monde n’aura peut-être pas lieu cet été, le comédien Samuel Tits vous explique

Dans Le Cactus du 8/9, le comédien Samuel Tits vous explique pourquoi la coupe du monde n’aura pas lieu cet été.

Le monde du foot est à nouveau en émoi, en ébullition, non pas à cause de la coupe du monde au Qatar et de son traitement indigne des êtres humains. Ni à cause de la reprise du championnat de foot ukrainien en août, pendant les raids aériens, les matchs sont interrompus et les joueurs doivent aller dans un abri, imaginez ça au standard de Liège, rigole Samuel.

Le monde du foot s’est arrêté de tourner suite à l’annonce de la fin de carrière de football de Samuel Tits. Il vous raconte son dernier match.

En attaque, Karim Benzemmour, un joueur bipolaire, il est très mauvais ou très bon, tu l’aimes ou tu le détestes. Pour animer le milieu, Lionel Fessi, dans le vestiaire, tout le monde l’appelle " Lionel fait ci, Lionel fait ça". Parce qu’il fait aussi bien le café que le rangement des casiers de bières, par contre avec le ballon, il n’en touche pas une. Pour la défense, Samuel a eu la chance de passer un week-end à Madrid. Et en a profité pour ramener Sergio Gratos, un footballeur unijambiste qui jongle avec un diabolo et comme son nom l’indique, Sergio joue gratos. Dans les goals, Thibault Sournois, un gardien d’une envergure, 1m20 de haut, pour 60 centimètres de large, bras écartés. Ses gants sont recouverts de verres pilés, le dernier qui est rentré dans sa surface de réparation est mort du tétanos avant la fin de la première mi-temps.

Le jour du match, l’équipe adverse n’est composée que de filles, pas n’importe lesquelles, les RED FLAMES. À 15 heures le match commence, un désastre que Samuel Tits vous raconte dans Le 8/9.