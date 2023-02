La Coupe du monde… Le sujet tabou pour Messi et Mbappé au PSG

Lionel Messi, septuple ballon d’or, a laissé une mini-porte ouverte à une participation à la prochaine Coupe du monde en 2026 qui sera organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

"Cela va être très difficile à cause mon âge. Je suis heureux de jouer au football, j’aime ce que je fais et tant que je me sens en bonne condition physique et que je continue d’en profiter, je le ferai. Mais cela me semble très loin jusqu’au prochain Mondial", a-t-il souligné.