La Coupe du monde féminine de football 2023, ce sera sur la RTBF!

La RTBF a acquis les droits de la prochaine Coupe du monde féminine de football. Elle se déroulera en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. Ce sont 64 matches qui seront diffusés.

"L’acquisition des droits de diffusion de la prochaine Coupe du Monde féminine est une excellente nouvelle pour la RTBF et encore davantage pour les amateurs de foot", se réjouit Benoît Delhauteur, Chef Sports à la RTBF. "Naturellement, c’est dommage que les Red Flames ne soient pas parvenues à se qualifier : sportivement, elles avaient leur place dans ce tournoi. Mais cela ne nous empêchera pas de continuer à soutenir le football féminin, en l’exposant autant que possible. Ce sera une grande fierté, pour la RTBF, de pouvoir diffuser en direct les 64 matches de cette compétition et de les proposer gratuitement à notre public."

Qui succédera aux Etats-Unis au sommet du football mondial? Réponse l'été prochain sur la RTBF.