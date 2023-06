La Coupe du monde féminine, c’est dans un mois ! Ce qu'il faut savoir pour commencer votre préparation...

La chasse aux USA est ouverte. Double tenantes du titre, les Américaines ont opéré un rajeunissement des cadres mais restent particulièrement ambitieuses. Alors qui pour soulever le trophée cette année ? A un mois de la compétition, les paris sont ouverts…

USA

Difficile d’écarter les Américaines de la liste. Machine à gagner, l’équipe nationale US sait gérer les grands tournois mais se sait attendue au tournant par beaucoup de monde. Actuellement en pleine phase de transition, les championnes du monde 2015 et 2019 avaient dû se contenter de la médaille de bronze lors des derniers Jeux Olympiques, battue en demi-finale à Tokyo par les futures médaillées d’or canadiennes. Mais certaines taulières sont toujours là (la gardienne Alyssa Naeher ou la buteuse Alex Morgan, désormais maman) et épauleront des jeunes pousses prometteuses au sein d’une équipe nationale qui peut puiser dans un vivier impressionnant pour composer sa sélection. Une valeur sûre.

Angleterre

Poussées dans le dos par un engouement public inédit, les championnes d’Europe naviguaient toutes voiles dehors sur un océan de sérénité et de réussite depuis plusieurs mois. 30 matches consécutifs sans défaite depuis l’arrivée de la sélectionneuse néerlandaise Sarina Wiegman, cela vous pose un statut de favorites. Avant le(s) coup(s) d’arrêt en avril : une défaite contre l’Australie en match amical (0-2) suivie du forfait de la capitaine Leah Williamson, touchée au genou avec son club d'Arsenal. Privées également de leur meilleure buteuse de l’Euro Beth Mead, qui soigne elle aussi les ligaments de son genou, les Lionesses ne baissent pas pavillon pour autant et ont des ressources pour tenter de remporter une première fois le trophée mondial, gros objectif déclaré.

Australie

Les "Matildas" vont pouvoir s’appuyer sur un énorme soutien public. La FIFA a même dû changer le lieu du premier match de l’équipe nationale australienne après le succès rencontré par la billetterie et les plaintes innombrables de fans déçus de ne pas avoir pu se procurer de place. Quatrièmes des derniers JO, la buteuse de Chelsea Sam Kerr et ses équipières devront assumer leur statut et les attentes des supporters et supportrices. L’engouement est là, le niveau aussi. Une vraie équipe à suivre.

France

Souvent placées, jamais gagnantes. Les Bleues se sont souvent heurtées au plafond de verre des quarts de finale dans les grandes compétitions. Comme en 2019 où malgré le soutien du public, les Françaises s’étaient cassé les dents sur les Américaines dans un affrontement que beaucoup auraient aimé voir en finale seulement. Demi-finalistes du dernier Euro (battues par l’Allemagne), Wendie Renard et sa bande ont poussé au départ de la sélectionneuse Corinne Diacre dans un bras de fer plutôt inattendu à quelques mois à peine de cette Coupe du monde. Et c’est Hervé Renard qui a débarqué depuis l’Arabie saoudite pour relever le défi. Un grand saut dans l’inconnu pour le nouveau sélectionneur, mais des ambitions élevées malgré les absences de la buteuse Marie-Antoinette Katoto et de l’ailière lyonnaise Delphine Cascarino. Renard a rappelé Amandine Henry, laissée de côté par Diacre et avide de revanche.

Brésil

La Seleçao féminine a grandi depuis la dernière édition (défaite en 1/8 de finale contre la France). Structurée par l’expérimentée coach suédoise Pia Sundhage, ancienne sélectionneuse notamment des Etats-Unis (2 titres olympiques à la clé) et gagnante de la Copa America, l'équipe du Brésil a notamment mené la vie dure aux Anglaises à Wembley pour la première "Finalissima" (duel entre les championnes d’Amérique du Sud et les championnes d’Europe) en avril. Moins attendues que leurs homologues masculins à l’entame des gros tournois, les Brésiliennes n’en restent pas moins une équipe contre qui personne ne veut tomber… L’éternelle Marta (première à marquer dans cinq éditions de Coupe du monde, avant Cristiano Ronaldo, et meilleure buteuse de l’Histoire de l’équipe nationale brésilienne hommes et femmes confondus avec 115 buts) est toujours disponible mais les jeunes font plus que l’épauler, à l’image de Geyse, la buteuse de Barcelone.

Allemagne, Espagne, Canada…

A la recherche de leur gloire passée, les Allemandes ont disputé un Euro solide (défaite en finale contre l’Angleterre) et s’appuient sur la continuité pour cette Coupe du monde. Sans attirer trop la lumière, l’Allemagne sera redoutable, portée notamment par de nombreuses joueuses de Wolfsburg, finalistes en Champions League et sans doute lassées de perdre des finales.

L’Espagne a vécu une dernière année dans la controverse mais peut s’appuyer sur une large base de joueuses, malgré l’absence de plusieurs cadres. Après tout, les Espagnoles pourtant privées d'Alexia Putellas n'avaient-elles pas disputé un Euro sérieux l’an dernier et posé beaucoup de problèmes aux Anglaises en quart de finale ?

Et que dire du Canada, revenu de Tokyo avec la médaille d’or des derniers JO (en battant la Suède), soit le dernier gros tournoi international côté féminin ? Les Canadiennes avaient perdu l’un des chocs proposés dès les huitièmes de finale en 2019 (contre… la Suède) et auront à cœur de briller à nouveau…