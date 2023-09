La coupe du monde de rugby s’exporte à Soignies

Ce soir à 21h15 sur la pelouse du Stade de France, le mondial 2023 de Rugby va débuter. Un événement qui suscite un engouement particulier chez nous, en Hainaut. C'est le cas au Rugby Club de Soignies où les festivités se préparent.

Du 8 septembre au 28 octobre, le rendez-vous mondial du rugby se déroule à nos portes et plusieurs matchs sont notamment prévus à Lille.

Un évènement mondial à nos portes

Un tournoi spécial qui suscite la curiosité des non-initiés et la passion des pratiquants ou habitués comme l'exprime Pierre-Jean Burrion, responsable communication du Rugby Club Soignies "C’est une grande chance pour les clubs belges de voir cette coupe du monde arriver en France, ce sont nos voisins, l'un des plus belles nations du rugby mondial".

Un tournoi qui débute ce vendredi soir à 21h15 par un match aux allures de finale avant l'heure : France-Nouvelle Zélande. Un choc à ne surtout pas manquer pour tous les fans. Pour partager cette passion, le club de Soignies a mis les petits plats dans les grands et diffusera ce match, comme l'explique Pierre-Jean Burrion "C’est un événement ouvert à tous, chacun peut venir regarder le match ici à Soignies. On a aussi prévu un buffet pour contenter tout le monde, que ce match ne soit pas regardé le ventre creux".

Un événement qui ravi les passionnés comme Louis, jeune joueur du club "Il y a un match ce vendredi, le match d'ouverture, et on va aller le voir tous ensemble", et qui sera reproduit pour la demi-finale du 20 octobre ainsi que pour la finale, une semaine plus tard. Lors des horaires d'ouverture du club, les autres matchs seront également diffusés.

Des ateliers découvertes

Une initiative en faveur de la démocratisation du rugby qui s'ajoute à des ateliers de découverte du sport pour les parents. Des actions animées par Adèle Robert, arbitre internationale "C'est quand même plus gai de regarder un match quand on comprend les règles, cela évite des frustrations". Une action qui vise aussi à promouvoir les valeurs du rugby et le respect de l'arbitre.

Si la coupe du monde n'a pas lieu sur le territoire belge, la proximité géographique doit permettre au club de s'appuyer sur cet engouement pour tenter de susciter des passions et des vocations, c’est ce que pense Dany Roosens, le président du club de Soignies "On va parler de ces matchs, on va vivre ces matchs, on a envie que des personnes qui veulent découvrir ce sport et ses valeurs puissent le faire".

Une opération portes ouvertes d'un mois et demi qui débute ce soir. Le mondial marque aussi le début d'une année riche en rugby avec le mondial en rugby à 15 puis les Jeux Olympiques en rugby à 7.