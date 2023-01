La Coupe du monde de handball commence, avec la Belgique pour la toute première fois : "Etre là où on ne nous attend pas"

Quelle est la particularité de disputer un mondial avec une équipe constituée en partie de joueurs amateurs ? "La particularité c’est qu’on se fait sûrement plus bouillir le ravioli que les autres nations, on essaie de passer par les trous de souris dans notre discipline. On essaie d’être là où on ne nous attend pas. Ça a été le cas avec le sept contre six qu’on est, je pense aujourd’hui, les meilleurs à pratiquer. On a devancé la règle. C’est sur toutes ces petites choses-là que techniquement et tactiquement on travaille beaucoup. On arrive à avoir des joueurs qui vont très vite pour percuter et savoir ce qu’on leur demande. Ça ne suffit pas toujours, parfois des nations l’emportent physiquement sur nos stratégies. On tombe comme petites souris des fois sur des gros matous. Mais maintenant on arrive à être un peu plus que des souris, on est des souris costauds, et du coup on arrive aussi à répondre physiquement. On l’a vu contre la Croatie, ça s’est joué à un ou deux ballons, je pense que c’est plus l’émotion qu’on ne s’attendait pas à vivre. Pour certains joueurs, on ne s’attendait pas à accrocher la Croatie. Ça s’est joué plus sur un aspect mental, que physique et technique. Là-dessus on a rattrapé pas mal de nations."

Comment les préparer mentalement pour ne pas qu’ils soient rattrapés par l’ampleur de l’événement ? "C’est effectivement l’enjeu, c’est la petite chose qui représentera le gros du boulot. On va arriver à Malmö (Suède), chez les voisins des Danois. Ils ont juste à traverser le pont pour supporter leur équipe. L’avantage c’est qu’il y aura beaucoup de rouge, donc on pourra se sentir chez nous, on pourra se dire, ce sont les Belges qui sont là (rires). Mais oui, ça va être particulier au niveau de l’émotion et je suis content que l’on commence par ce match face au Danemark avant de continuer avec un match à réel enjeu face à la Tunisie où effectivement là il faudra le gagner. Je pense que c’est bien de se "débarrasser" de ce match et d’essayer de prendre beaucoup de positif sur cette rencontre pour se dire 'on n’est pas si loin' et donc il faut continuer sur ce rythme-là pour passer. Parce que c’est vrai que si on bat, la Tunisie et le Bahreïn ou juste la Tunisie on passera. L’enjeu est là."

Avoir une majorité de joueurs amateurs dans l’équipe, ça peut donner un supplément d’âme, de caractère ? "Oui, on n’a peut-être pas l’habitude d’avoir un nombre aussi important de rencontres en si peu de temps, on va quasiment jouer une demi-saison. Ça va nous donner beaucoup d’expérience mais il va falloir gérer la fatigue. On peut avoir un supplément d’âme mais je pense aussi qu’on va avoir quelque chose d’assez inédit, c’est qu’on ne va pas avoir des joueurs qui sont pris par le travail, qui vont débarquer là, qui vont faire un entraînement et puis repartir au boulot, puis revenir. Là, on sera toujours ensemble, il va falloir peut-être se supporter mais ce sera assez intéressant à vivre pour eux et moins fatigant aussi, quelque part, parce qu’ils n’auront qu’un objectif c’est celui du handball et ce sera une première pour certains."