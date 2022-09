La coupe du monde de football en mode mineur à Tubize : pas de festivités dans l'espace public

Après La Louvière et Braine-le-Comte, les autorités communales de Tubize annoncent à leur tour qu’elles n’organiseront aucun événement à l’occasion de la prochaine coupe du monde de football en novembre et décembre au Qatar. Elles n’autoriseront pas non plus la tenue de festivités (ni la diffusion des matchs) dans l’espace public ou dans les bâtiments de la ville et de ses régies.

Dans un communiqué, le bourgmestre, Michel Januth, explique qu’il paraît impensable, en pleine crise énergétique, de mettre à disposition des salles ou d’installer des chapiteaux qu’il faudra chauffer pour regarder les matchs. Au passage, il pointe aussi l’empreinte carbone de la construction des nouveaux stades et l’utilisation controversée de dispositifs de climatisation pour rafraichir l’atmosphère sur les terrains.

"La ville condamne non seulement la tenue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar sur le plan écologique, mais également sur le plan éthique et humain, peut-on encore lire dans ce communiqué. Des conditions de travail déplorables pour les ouvriers ont été constatées à maintes reprises tout au long de la construction des stades. En outre, il va sans dire que le Qatar reste un pays où les droits fondamentaux, les droits des femmes ou encore ceux des LGBTQIA+ ne sont pas respectés. Ce sont des valeurs importantes que défend la ville de Tubize au quotidien."