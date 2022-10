La coupe du monde de BMX Freestyle passera par Bruxelles l'an prochain

Bonne nouvelle pour tous les amateurs de BMX freestyle ! L'UCI vient en effet d'annoncer que la prochaine coupe du monde de BMX freestyle passera par Bruxelles en juillet prochain.

Notre capitale accueillera en effet la 3e manche des championnats du monde. Les deux autres villes choisies par les organisateurs sont Dariya, en Arabie Saoudite (1e manche du 16 au 18 février) et Montpellier, en France (17-21 mai).

Au total, la coupe du monde comprendra six manches, dont les trois dernières doivent donc encore être dévoilées. Notons que les 1e et 3e manches (celle à Bruxelles donc) seront uniquement consacrées à la discipline du Park alors que la 2e comprendra le Park et le Flatland.