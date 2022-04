La Coupe du Monde au Qatar "loin des considérations purement sportives" déplore Eby Brouzakis

Nouvelle preuve de cette Coupe du Monde qui pourrait bien être renommée 'Mondial de l’argent' : le match d’ouverture a été changé pour une raison hallucinante.

Celui-ci devait être à l’origine l’opposition entre le pays organisateur et l’Équateur. Mais le Qatar a décidé de changer le match d’ouverture qui devient Sénégal vs. Pays-Bas. Pour quel motif ? Car ce match, prévu à 13h heures locales, aura lieu en plein jour et le Qatar estime que l’on distinguera moins bien son feu d’artifice.

Les États-Unis aussi ont mis la pression pour reporter leur match à une heure de grande audience dans leur pays. Bref, pour le journaliste sportif de la RTBF, "on est très très loin des considérations purement sportives".