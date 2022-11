La Coupe du monde 2022, l’aboutissement d’un travail de fond pour le Canada

En 1986, le Canada découvrait la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Une expérience qui aura mis du temps à être répétée puisque le mondial qatari sera le premier en 36 ans. Une vraie récompense pour un pays qui a développé son football petit à petit, sans brûler les étapes.

Il faut dire qu’il a fallu convaincre, le football n’étant pas le sport le plus populaire en Amérique du Nord. En 1980, le Canada ne compte que 200 000 licenciés et entre alors tout doucement dans un processus de popularisation mais aussi d’amélioration de son football. Désormais, ils sont près d’1 million à rêver de jouer pour les Canucks.

Une Gold Cup remportée en 2000 et selon la Fifa, le football est déjà le sport le plus populaire au Canada en 2006. Pourtant, on se trouve encore au début du projet.

En 2007, le Toronto FC est le premier des trois grands clubs canadiens à rejoindre la MLS. Il sera suivi par les Vancouver Whitecaps en 2011 puis par l’Impact Montréal (devenu Montréal FC) en 2012.

C’est la première étape vers un football canadien plus professionnel et plus médiatisé. On voit ensuite certains joueurs quitter l’Europe pour aller terminer leur carrière en MLS. Certains le font dans les clubs canadiens, comme Giovinco et plus récemment Insigne à Toronto ou Drogba et Ciman à Montréal.

D’anciennes gloires européennes qui signent en MLS, c’est une bonne mise en lumière. Mais l’important est que les jeunes canadiens puissent faire le trajet inverse et s’envolent briller en Europe.