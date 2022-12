La coupe des records pour la France : Giroud dépasse Henry et Mbappé dépasse Pelé

Ce lundi dans le 8/9, on fait le point avec Vincent Langendries sur les différents résultats à la coupe du monde au Qatar.

Les Diables sont à la maison, Roberto Martinez est à la casa, et l’adjoint de Roberto Martinez a été victime d’un vol : il s’est fait voler son record de but. Thierry Henry n’est plus le recordman du nombre de buts pour la France, c’est Olivier Giroud avec un total de 52 réalisations en 117 matchs.

À 36 ans, il était déjà devenu contre l’Australie le plus vieux joueur à inscrire un doublé en coupe du monde depuis Roger Milla en 1990. Et dimanche, en huitièmes de finale lors du match contre la Pologne, il a devancé Thierry Henry pour devenir donc le meilleur buteur de l’histoire de la sélection française.