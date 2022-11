" La couleur fait la forme, le reste n’est que pure sensation " exposition de Charles Marko à l’espace d’Art Le Neuf

L’espace d’Art Le Neuf expose dès la semaine prochaine le travail de l’artiste belgo-hongrois Charles Marko. Ses peintures aux influences impressionnistes et cubistes sont à découvrir du 11 novembre au 4 décembre à Marilles.

On ne vit jamais de son art, c’est l’inverse qui se passe, c’est votre art qui se nourrit de vous […] Il y a la main et puis c’est tout, le reste, tout le reste n’est qu’humeur, que temps-vivant où seul l’oubli de soi compte, elle est à ce prix, la beauté de l’art, faut s’oublier, et marcher nu vers les couleurs, se nourrir de pigments.