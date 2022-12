La couleur de la vaisselle influence la perception du goût.

Selon une étude anglaise, la couleur de la vaisselle jouerait un rôle sur la désirabilité d’un aliment et son goût. Les auteurs de cette étude voient dans leurs recherches une piste pour lutter contre la néophobie alimentaire.

Pour faire manger des légumes, soignez la présentation des plats. On le sait, l’odeur et la texture d’un aliment peuvent influer sur la perception du goût. Mais un autre sens est à prendre en compte : la vue. Selon une étude de l'université de Portsmouth publiée dans la revue Food Quality and Preference, la couleur de l'assiette aurait une incidence sur la perception des goûts.