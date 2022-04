La coulée verte, nouveau cheminement cyclo-piéton à Mont-Saint-Guibert: les travaux ont commencé

Imaginée en 2008, la coulée verte se concrétise enfin à Mont-Saint-Guibert. Le premier tronçon de ce cheminement cyclo-piéton est en train d’être aménagé le long de l’Orne, entre le site des papeteries et le moulin des Vignes.

A terme, la coulée rejoindra l’ancien site industriel des brasseries. Elle se prolongera même jusqu’à Hévillers, grâce à la remise en état prochaine du sentier qui relie la place des Martyrs à la rue des Tilleuls.

"L’objectif de la coulée verte est double, rappelle Julien Breuer, bourgmestre de Mont-Saint-Guibert. Il s’agit de sécuriser le cheminement doux des élèves vers les établissements scolaires et vers le centre sportif. Mais le but est d’abord de structurer les déplacements cyclables et piétons depuis les papeteries jusqu’au centre du village et jusqu’à Hévillers. Cela fait des années qu’on travaille sur le dossier. Il y a eu beaucoup de difficultés, il y avait des expropriations. Aujourd’hui, on a trouvé des solutions pour le premier tronçon."