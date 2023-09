La couche d’ozone expliquée aux enfants

Le 16 septembre, c’est la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone ! C’est quoi, la couche d’ozone ? Pourquoi est-ce important de la protéger ?

La couche d’ozone, c’est une sorte de bouclier composé d’un gaz, l’ozone, qui se trouve entre 20 et 50 km d’altitude, tout autour de notre planète. Ce bouclier protège la Terre (et nous protège aussi) des rayons du soleil les plus dangereux : les rayonnements ultraviolets.

La couche d’ozone est donc précieuse pour la vie : sans elle, il n’y aurait pas de vie sur Terre.

Malheureusement, avec le temps, la couche d’ozone est abimée par nos gaz industriels. Elle filtre donc moins bien les rayons ultraviolets du soleil. Et le risque d’avoir un coup de soleil est donc plus grand.

Bonne nouvelle : on peut réparer la couche d’ozone en interdisant certains gaz dangereux. Si on continue nos efforts, le couche d’ozone devrait être complètement réparée vers 2060 !

En attendant, on met bien sa crème solaire pour se protéger des rayons néfastes du soleil.