La côte belge se prépare au passage de la tempête Malik, des chemins fermés aux promeneurs

La côte belge se prépare à l'arrivée de la tempête Malik, attendue lundi en début d'après-midi, qui devrait provoquer des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h et de fortes marées. L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune au vent et aux marées fortes pour la côte et l'Escaut maritime. Les vagues pourraient atteindre quatre mètres par endroit, selon l'Agence des Services maritimes et de la côte (MDK).