La Cosa Nostra, la Belgique et des œuvres d’art...

En Belgique, la cellule Art et Antiquités était toujours à la recherche du panneau des Juges intègres de l’Agneau Mystique, dérobé en 1934 ; c’est dire que, non contente de rechercher les objets d’art volés sur le territoire, sa mission était aussi de traquer les œuvres dérobées à travers le monde et passant par chez nous. Pour cela, parmi les focus de ses enquêteurs, il y avait les catalogues de vente, la visite chez des antiquaires parfois indélicats ou des collections privées du même acabit. Désormais, comme le dit Ignacio de la Serna, procureur général de Mons dans Le Soir de ce 3 février 2022, à propos de la cellule Art et antiquités : " Sa suppression ? De la Folie !…Vous êtes mafieux, trafiquants, criminels en col blanc ? Et bien, venez vous installer en Belgique. Vous pourrez prospérer… La disparition de la cellule est " un vrai scandale parce que tout est lié, le trafic, le blanchiment, la corruption, même le terrorisme… "

