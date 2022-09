"La corrida" : Francis Cabrel a chargé la tauromachie, après d'autres artistes qui ont valorisé cette coutume

La corrida commence par ces célèbres paroles : "Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire / J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante, au bout du couloir / Quelqu'un a touché le verrou / Et j'ai plongé vers le grand jour / J'ai vu des fanfares, des barrières. Et des gens autour".

La première fois qu’on découvre la chanson, ou quand on l’entend plus qu’on ne l’écoute, on ne sait pas trop de quel couloir on parle, de quelles fanfares il s’agit. Et surtout, on ne sait pas trop qui parle. Il faut avancer dans le texte pour s’apercevoir que c’est un animal qui parle. C’est un taureau qui nous livre ses pensées, alors qu’il est poussé dans l’arène pour le début d’une corrida. Ce point de vue narratif, c’est évidemment l’originalité de la chanson de Cabrel. En tout cas la façon la plus surprenante de nous raconter une corrida : à travers les yeux – et les mots - de celui qui va la subir.

"Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire" - le taureau fait référence au box obscur, cellule de deux mètres sur trois, où on enferme les taureaux dans le noir complet avant d’ouvrir la porte ("quelqu’un a touché le verrou") pour les lancer dans la lumière et le bruit de l’arène : "et j’ai plongé vers le grand jour".