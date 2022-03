La cornemuse utilisée pour un des classiques d’AC/DC, instrument peu présent dans le rock mais également utilisé par Van Morrison, Jeff Beck ou encore Led Zeppelin…

Si je vous dis : kilt, instrument, bourdon… Vous me répondez : la cornemuse ! Un instrument de musique à vent et plus particulièrement à anches, il en existe plus d’une centaine de types dans le monde. Sa répartition géographique s’étend à l’Europe entière, au Caucase, au Maghreb, au golfe Persique et va jusqu’à l’Inde du Nord. Ce n’est pas étonnant que le Sensational Alex Harvey Band ait utilisé de la cornemuse sur un morceau. Il a toujours été atypique, théâtral, grandiloquent. Ce groupe " glam-rock " est, de plus, écossais, donc tout cela tombe sous le sens, logique non ?