La Corée du Sud propose un grand plan d'aides contre la dénucléarisation du Nord

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a annoncé lundi qu'il proposerait un grand plan d'aides à Pyongyang en échange d'une dénucléarisation, un type d'offre longtemps dédaigné par la Corée du Nord.

Estimant que la dénucléarisation est "essentielle" pour une paix durable dans la péninsule, M. Yoon a détaillé son offre qui comprendrait de la nourriture, de l'énergie, mais aussi une aide pour la modernisation des infrastructures telles que les ports, les aéroports et les hôpitaux. Ce plan "améliorera considérablement par étapes l'économie de la Corée du Nord et le niveau de vie de sa population, si le Nord cesse de développer son programme nucléaire et s'engage dans un processus authentique et substantiel de dénucléarisation", a déclaré M. Yoon lors d'un discours marquant l'anniversaire de la fin de la domination coloniale japonaise en 1945.